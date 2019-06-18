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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 12:36 ص

عامل يقتل "حماه" بسبب خلافات أسرية بالمرج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هدير مصطفي
dostor.org/2674348

شهدت منطقة المرج واقعة مأساوية عندما أقدم عامل على قتل والد زوجته "حماه" بسبب خلافات أسرية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عثر على جثة مسن، وتبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوج ابنته بسبب خلافات أسرية أقدم على إثرها الأخير على التعدي على المتوفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم ضبط المتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وإحالتها للنيابة العامة المختصة التي طلبت تحريات مباحث المرج حول الواقعة، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وإعداد تقرير مفصل وصرحت بدفن الجثة عقب ورود التقرير.

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