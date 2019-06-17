رفع عقوبة مغرد كويتي إلى 41 عاما

قضت محكمة الاستئناف الكويتية، بسجن المغرد المثير للجدل عبد الله الصالح لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة "الإساءة إلى السعودية" عبر تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر".



ووصلت أحكام السجن ضد الصالح المقيم في بريطانيا إلى 41 عاما، على خلفية قضايا تتعلق بـ"الإساءة إلى السعودية والإمارات والبحرين"، في جلسات سابقة.



وعلق الصالح على الحكم الجديد الصادر بحقه، بأنه "لن يعود إلى البلاد بعد أن صدرت بحقه هذه الأحكام ومقاضاته بسبب رأيه".



ويعد الصالح أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي المثيرين للجدل، من خلال مواضيعه التي يختارها ويثيرها، علما أنه قدم سابقا طلب لجوء إلى بريطانيا.