الإمارات تعلن وفاة أحد أبناء الأسرة الحاكمة بقطر

أعلن ديوان حاكم إمارات دبي بدولة الإمارات، مساء الاثنين، وفاة الشيخ منصور بن أحمد بن علي آل ثاني، أحد أبناء الأسرة الحاكمة في قطر سابقا، ونجل شقيقة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.



وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن صلاة الجنازة على جثمان الشيخ منصور، ستقام في مسجد زعبيل في دبي غدا الثلاثاء عقب صلاة العصر، وسيوارى الثرى في مقبرة أم هرير – بر دبي.



ويعد الشيخ منصور آل ثاني نجل الشيخة مريم بنت راشد بن سعيد آل مكتوم، شقيقة أبناء الشيخ راشد آل مكتوم.



ووالد الشيخ منصور هو الشيخ أحمد بن علي آل ثاني، خامس حكام قطر.