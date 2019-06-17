بالصور.. واشنطن تدين إيران في هجوم ناقلتي النفط في بحر عمان

نشر الجيش الأميركي صورا جديدة لقوات إيرانية تزيل لغما من ناقلة يابانية بعد هجوم الأسبوع الماضي في خليج عمان.



وكان قد نشر الموقع الإلكتروني للقيادة الوسطى في الجيش الأميركي مقطع فيديو قال أنه يظهر طاقم زورق دورية إيرانية يزيل شيئا من جسم سفينة تتطابق علاماتها مع صور الأرشيف والفيديو الخاصة بناقلة النفط المملوكة لشركة "كوكوكا كوراجوس" اليابانية للملاحة.



وفي لندن، اتهم وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قوات الحرس الثوري الإيراني بأنها مسؤولة بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات على ناقلتي نفط الخميس في خليج عمان، رغم نفي طهران.



وقال هانت في بيان "إن تقييمنا الخاص قادنا إلى الاستنتاج بأن مسؤولية هذه الهجمات تقع بصورة شبه مؤكدة على إيران. وهذه الهجمات الأخيرة استمرار لنمط سلوك إيراني يقضي بزعزعة الاستقرار وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".



وتأتي الحادثة الجديدة، الثانية ضد ناقلات نفط في غضون شهر في المنطقة الاستراتيجية، وسط تصاعد مستمر للتوتر بين طهران وواشنطن التي وجهت أصابع الاتهام لإيران بعد تعرّض 4 سفن بينها 3 ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة دولة الإمارات في 12 مايو الماضي.