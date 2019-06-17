دويتشه ينشئ بنكا للأصول الرديئة بحجم 50 مليار يورو

قال مصدر مطلع اليوم الاثنين إن دويتشه بنك يخطط لإعادة هيكلة أنشطة التداول عن طريق إقامة ما يسمى ببنك الأصول الرديئة لتجميع أصول غير أساسية بعشرات المليارات من اليورو تحت مظلته.



وستتضمن إعادة الهيكلة، التي كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من أوردها، تقليص أنشطة تداول الأسهم ومنتجات أسعار الفائدة خارج أوروبها أو إغلاقها.



ومن المقرر لبنك الأصول الرديئة أن يملك أو يبيع أصولا تصل إلى 50 مليار يورو (56 مليار دولار) - بعد التعديل في ضوء المخاطر - معظمها مشتقات طويلة الأجل.



تأتي الإجراءات في إطار إعادة هيكلة كبيرة لوحدة بنك الاستثمار، أحد المصادر الرئيسية لإيرادات أكبر بنك ألماني، الذي يجد صعوبة في تحقيق أرباح مستدامة منذ الأزمة المالية في 2008.



ويحاول البنك تجاوز عثرته، لكنه يواجه عقبات مثل مزاعم بغسل الأموال والفشل في اجتياز اختبارات تحمل.



وفي ابريل، فشلت محاولة لإقامة عملاق مصرفي ألماني عن طريق اندماج مع كومرتس بنك.