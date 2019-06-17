مناورة جوية بين "سو-27 و30" الروسيتين (فيديو)

نشر المكتب الصحفي والإعلامي لوزارة الدفاع الروسية فيديو مذهلا لمعركة تدريبية دارت في أجواء شمال القوقاز على ارتفاع منخفض جدا وبسرعة تفوق سرعة الصوت.



وتدرب طيارا المقاتلتين أثناء المعركة الجوية على التحليق على ارتفاع حتى 100 متر، كما استعرضا سبل خوض المعركة الجوية أثناء التحليق بسرعة فوق الصوتية وأظهرا قدرتهما على إجبار طائرة معادية اخترقت الأجواء الروسية على الهبوط الاضطراري.



يذكر أن "سو-27" و" سو-30" هما مقاتلتان متعددتا المهام تخصصان لتدمير الأهداف الجوية ليلا ونهارا في مختلف الظروف المناخية.