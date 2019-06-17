غدًا.. الحكم على متهم بـ«الإضرار بالاقتصاد القومي»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة المُتهم أشرف محمد، في اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك" وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومى عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.