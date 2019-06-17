الإثنين 17/يونيو/2019 - 11:04 م
فرنسا تحقق العلامة الكاملة بمونديال السيدات والنرويج تصعد لدور الـ16
dostor.org/2674333
حقق منتخب فرنسا العلامة الكاملة في دور المجموعات لكأس العالم لكرة القدم للسيدات في فرنسا وتغلب على نظيره النيجيري 1 صفر اليوم الاثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى.
ولحق منتخب النرويج بفرنسا في دور الستة عشر بفضل الفوز على كوريا الجنوبية 12.
وحقق منتخب فرنسا ثلاثة انتصارات متتالية ليظفر بصدارة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط وحلت النرويج في المركز الثاني بست نقاط ثم نيجريا في المركز الثالث بثلاث نقاط فيما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الرابع الأخير بعد أن تكبدت الهزيمة الثالثة على التوالي.