مي كساب ضيفة مهرجان الراب المغربي

تحل الفنانة مي كساب ضيفة على مهرجان الراب المغربي الذي يقام في شابكة للراب العربى، وتحضتنه مدينة سلا المغربية، مساء الأحد 14 يوليو.



يذكر أن مي كساب تستغل الآن تواجدها في المغرب وتجري استعدادات لتصوير مكثفة لتصوير أحدث أغانيها "ببساطة" التي تجمعها للمرة الأولى مع المطرب المغربي فريد غنام.



واحتفلت "كساب" منذ فترة قريبة بإطلاق أحدث ألبوماتها في أحدى فنادق القاهرة وقالت إنها سعيدة باعتمادها الكامل على زوجها محمد صلاح "أوكا" في تنفيذ أغاني الألبوم، وعن اختيارها لأغاني محتلفة عن لونها، قالت: "ثقتي كاملة في أوكا، وأعلم أن أكثر شخص يتمنى لي النجاح ويخاف عليّ، وهو أكثر إنسان أثق فيه، فهو (غسل لي مخي وتزوجنا)".





ويضم ألبوم مي كساب "أنا لسه هنا" 12 أغنية، وجميع أغاني الألبوم من توزيع أوكا، الذي حرص على أن يقدم زوجته مي كساب بشكل فني جديد ومختلف.