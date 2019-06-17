"عامل الكانتين".. قصة أهم أسير حصلت عليه مصر في حرب الاستنزاف

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إنه بعد عام 1967، وبناء إسرائيل لخط بارليف الذي كان مكونا من 23 نقطة عسكرية، لم تكن القيادة العسكرية المصرية على علم بمحتويات هذه النقاط.

وأوضح في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه عندما تم تنفيذ أول عملية إغارة على الجانب الإسرائيلي خلال حرب الاستنزاف في محاولة لمعرفة طبيعة هذه النقاط المنيعة، لم تتمكن القوات المصرية من الحصول على أي شيء في هذه العملية سوى ضبط عامل الكانتين بخط بارليف.

واستكمل أن هذا العامل كان أهم أسير حصلت عليه مصر خلال حرب الاستنزاف، لأنه كان يحمل قوائم بأسماء المجندين المتواجدين في كل نقطة، والمبالغ التي سيدفعوها له عندما يتقاضون مرتباتهم، ومنها عرفت القيادة المصرية طبيعة نقاط خط بارليف وعدد القوات بها.