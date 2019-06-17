الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:53 م
قذائف مورتر تسقط على قاعدة عسكرية بالعراق
dostor.org/2674324
قال مصدر عسكري إن قذائف مورتر سقطت على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية شمالي بغداد في وقت متأخر الاثنين دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو قتلى.
وسقطت القذائف في الجزء العراقي من قاعدة التاجي العسكرية مترامية الأطراف، والتي تقع على مسافة نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية.
وبحسب مراسل سكاي نيوز عربية فإن القاعدة يعمل فيها مدربان أمريكيان وفنيان يشرفون على صيانة دبابات الأبرامز والطائرات الأمريكية التي تهبط للصيانة.