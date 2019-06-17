قذائف مورتر تسقط على قاعدة عسكرية بالعراق

قال مصدر عسكري إن قذائف مورتر سقطت على قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية شمالي بغداد في وقت متأخر الاثنين دون أن يتسبب ذلك في وقوع إصابات أو قتلى.



وسقطت القذائف في الجزء العراقي من قاعدة التاجي العسكرية مترامية الأطراف، والتي تقع على مسافة نحو 30 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة العراقية.



وبحسب مراسل سكاي نيوز عربية فإن القاعدة يعمل فيها مدربان أمريكيان وفنيان يشرفون على صيانة دبابات الأبرامز والطائرات الأمريكية التي تهبط للصيانة.