العطوي مدربًا لـ"الاتفاق" السعودي بداية من الموسم المقبل

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق السعودي، برئاسة خالد الدبل، عن تعيين خالد العطوي مدربًا للفريق الكروي بداية من الموسم الرياضي المقبل.



وذكر المركز الإعلامي التابع للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في بيان مقتضب: "إدارة نادي الاتفاق تتعاقد مع المدرب الوطني خالد العطوي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للموسم المقبل".



وأتمت إدارة الاتفاق تعاقدها بشكل رسمي مع خالد العطوي، وذلك بعد اعتذار الأخير للاستمرار على رأس الجهاز الفني للأخضر الشباب بعد وداع مونديال تحت 20 عامًا.



يذكر أن الاتفاق أنهى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الحادي عشر برصيد 33 نقطة.