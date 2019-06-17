ليفركوزن يضم أول موهبة من جنة أياكس

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني عن تعاقده مع الهولندي دالي سينجرافين، الظهير الأيسر لأياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وتعاقد ليفركوزن مع سينجرافين بعقد لمدة 4 سنوات حتى صيف عام 2023.



وأكد النادي الألماني أن سينجرافين "23 عامًا" سيرتدي القميص رقم 22 مع الفريق في الموسم المقبل.



ويعتبر سينجرافين أول الراحلين عن أياكس من قائمة اللاعبين المطلوبين في العديد من الأندية الكبرى، والتي تضم نيكولاس تاجليافيكو ولاس شوني وماتياس دي ليخت وحكيم زياش ودوني فان دي بيك ودوشان تاديتش وكاسبر دولبيرج.



وشارك سينجرافين في 11 مباراة مع أياكس في الموسم المنصرم بكل البطولات لمدة 312 دقيقة مشاركة فقط.