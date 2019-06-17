روما يكذب اتهامات توتي في بيان رسمي

أصدر نادي روما الإيطالي بيانا رسميا رد خلاله على اتهامات قائده ومديره السابق فرانشيسكو توتي والذي أعلن رحيله عن الذئاب في مؤتمر صحفي الاثنين.



وقال روما في بيانه: "يعرب نادي روما عن أسفه لاستقالة فرانشيسكو توتي واعتذاره عن عدم تولي منصب المدير الرياضي والذي عُرض عليه فور رحيل مونشي وكان النادي في انتظار رده على العرض المقدم إليه".



وأضاف النادي: "لا شك أن المنصب الذي عُرض على توتي يعد أحد أكبر المناصب في النادي ويتطلب إلتزاما وتكريس وقت طويل من أجل النادي، وهو الأمر المنتظر من كل المدربين والإداريين في النادي".



وتابع روما: "لقد كنا على استعداد للصبر على فرانشيسكو توتي ومساعدته بشكل كامل للانتقال من كونه لاعب كرة عظيم ليصبح إداريا ناجحا أيضا، ولإثبات هذه النية، قمنا بعرض منصب المدير الرياضي عليه، وهو المنصب الذي رأينا فيه سبيلا جيدًا لنجاح توتي وتعهدنا أن نساعده حتى يتأقلم مع الوضع الجديد".



وواصل: "وبينما ندرك جيدا صعوبة اتخاذ القرار بتركه نادي روما بعد ما يقرب من ثلاثين عاما، فنؤكد بكل وضوح أن فهمه واستيعابه للقرارات التي يتم اتخاذها داخل النادي بعيد كل البعد عن الواقع".



وأوضحت إدارة الذئاب: "فيما يخص التلميحات المتكررة بشأن عودته تحت إدارة جديدة يسعى لتكوينها من جهات مختلفة حول العالم، فنأمل ألا يكون ذلك جزءا من خطة تم وضعها لمحاولة السيطرة على النادي، وهو السيناريو الذي سيكون حساسا للغاية، حيث أن نادي روما يعد أحد الشركات المُدرجة في إيطاليا، ونود التأكيد على أن ملاك النادي لا يسعون لعرض النادي للبيع في الوقت الحالي أو في المستقبل".



وأتم النادي: "نتمنى التوفيق لفرانشيسكو توتي في خطواته المستقبلية".



وكان توتي قد هاجم إدارة روما مؤكدا أن رحيله عن النادي يأتي بسبب عدم وجود دور حقيقي له منذ توليه المسؤولية قبل عامين، ورغبته في البحث عن تجربة أخرى سواء في العمل الفني أو الإداري.