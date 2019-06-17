ستاندرد أند بورز يغلق على ارتفاع طفيف

ارتفع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 اليوم الإثنين مع ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" المتوقع أن يمهد لخفض سعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام.



وبناء على أحدث البيانات المتاحة، ارتفع المؤشر داو جونزالصناعي 22.37 نقطة بما يعادل 0.09% ليصل إلى 26111.98 نقطة، وزاد ستاندرد اند بورز 2.58 نقطة أو 0.09% أيضا ليسجل



2889.56 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 48.37 نقطة أو 0.62% إلى 7845.02 نقطة.