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الإثنين 17/يونيو/2019 - 10:02 م

ميركل تؤكد مبدأ قصر اختيار قادة الاتحاد الأوروبي على المرشحين الرئيسيين

المستشارة الألمانية
المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
dostor.org/2674252

أكدت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، على المبدأ الخاص بقصر اختيار قادة الاتحاد الأوروبي على المرشحين الرئيسيين في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وعلى هامش اجتماع مع مع قادة نقابات عمالية واتحادات اقتصادية في قصر الضيافة الحكومي في منطقة ميسبرج بولاية براندنبورج، قالت ميركل مساء اليوم الاثنين إنها لا تعتقد أن هذا المبدأ يضر بالموقف الألماني خلافا للتمسك بشخص ما.

ورأت ميركل أن هذا الأمر يمكن أن يعني خلق " توتر مثمر" في قمة الاتحاد الأوروبي المزمع انعقادها يومي الخميس والجمعة المقبلين لافتة إلى أنه لا يمكن لمجموعة حزبية أن تقرر وحدها.

وأضافت ميركل أنه سيتم التوصل إلى قرار " في هدوء تام" في موعد أقصاه بدء البرلمان الأوروبي الجديد عمله.

بهذه التصريحات، فإن ميركل تدعم مجددا اختيار مانفريد فيبر، مرشح تحالفها المسيحي والمرشح الرئيسي لحزب الشعب الأوروبي، ليخلف جان كلود يونكر في رئاسة المفوضية الأوروبية وذلك على خلاف رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يرغب في اختيار خليفة يونكر من دائرة تضم رؤساء حكومات الدول الأوروبية.

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