هبوط فى أسعار النفط اليوم

تراجعت أسعار النفط، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، أكثر من 1%، حيث بدأت علامات التباطؤ الاقتصادي وسط النزاعات التجارية العالمية التي تطغى على مخاوف المعروض التي أججها الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان الأسبوع الماضي.



ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت أكثر من 1% إلى 60.99 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 2% إلى 51.90 دولار للبرميل، بعد أن زادت 0.4% في الجلسة السابقة.



ولم تلق الأسعار دعمًا من تصريحات وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بأن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد اتفاق خفض الإنتاج في اجتماع يتوقع عقده في الأسبوع الأول من يوليو.



وقال المهندس مدحت يوسف، خبير هندسة البترول والطاقة، ونائب رئيس هيئة البترول السابق لـ"الدستور"، إن انخفاض أسعار النفط يؤثر بالإيجاب على الاقتصاد المصري، ويؤدي إلى انخفاض فاتورة الدعم في الموازنة العامة للدولة.