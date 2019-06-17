شقيق الشهيد أبانوب ناجح: "راضون عن تكريم الدولة لأخي"

قال شنودة ناجح، شقيق الشهيد أبانوب ناجح، إن محافظ أسيوط اللواء جمال الدين، استقبلهم اليوم، ورحب بهم واستجاب لكل مطالبهم.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المحافظة لم تصدر أي قرار رسمي بإطلاق اسم شقيقه الشهيد على مدرسة، ولم يتم التراجع عنه، ولكن كانت مجرد أقوال متداولة.

وواصل أنهم راضون تماما عن تركيم المحافظ والدولة لشقيقه، بإطلاق اسمه على أحد كباري المحافظة.