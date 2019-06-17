احذر.. 6 مخاطر للشرب فى زجاجات بلاستيكية

يتسلل البلاستيك إلى الجسم عن طريق مصادر عديدة، منها حاويات الأطعمة والمشروبات والشامبو وغير ذلك، لكن تفيد تقارير منظمة الصحة العالمية أن أكبر مصادر البلاستيك الذي يدخل الجسم هو زجاجات الماء البلاستيكية.



وتفيد دراسة حديثة بأن الإنسان يستهلك ما بين نصف جرام و5 جرامات من البلاستيك أسبوعيًا.



مخاطر شرب الماء في زجاجات بلاستيكية:

- يؤثر البلاستيك على توازن الهرمونات، خاصة نسبة هرمون الإستروجين.



- كثرة شرب الأطفال الماء من زجاجات بلاستيكية يؤدي إلى تنامي بكتيريا الفم التي تؤثر على مينا الأسنان.



- قد تتعرض خصوبة المرأة لتأثير سلبي نتيجة شُرب الماء باستمرار من زجاجات بلاستيكية، بسبب خلل الهرمونات.



- احتواء البلاستيك على مادة BPA يزيد من احتمال البدانة، خاصة لدى الأطفال.



- تفيد دراسات بأن البلاستيك يزيد نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء، خاصة عند إعادة استعمال الزجاجة البلاستيكية.



- توجد أدلة تربط بين بعض أنواع السرطان، خاصة أورام الثدي وبين تناول مشروبات غازية في عبوات بلاستيكية تحتوي على مادة BPA.



واحرص على استعمال حاويات مصنوعة من الزجاج أو الاستانليستيل لشرب الماء، وعند وجود ضرورة لاستعمال زجاجات بلاستيكية تأكّد من أنها خالية من مادة BPA، وفي كل الأحوال لا تعيد استعمال الزجاجة البلاستيكية مرة أخرى.