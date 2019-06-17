سمير فرج: إيران تهدد الغرب بمضيق هرمز.. وضرب السفن "قرصة أذن" لأمريكا

قال اللواء سمير فرج، مدير إدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، إن كل القنوات الإخبارية الكبيرة في العالم تتحدث عن المنطقة وخاصة إيران بسبب الملف النووي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن إيران لا تتعرض لأي تهديد من الدول المحيطة لها، فلماذا تريد امتلاك النووي؟، لافتا إلى أن الإصرار على امتلاك النووي يؤكد وجود أطماع عند إيران.

ولفت "فرج"، إلى أن إيران بدأت في العمل على تخصيب اليورانيوم منذ 17 عاما، وعندما تصدى الغرب لها، قام بعمل حصار على إيران امتد إلى 7 سنوات، وبعدها جلست إيران ووقعت على اتفاقية 5 + 1، وهذه الاتفاقية من ضمن بنودها السماح بتخصيب اليورانيوم في 2025.

وأكد أن ترامب أول من رفض الاتفاق النووي منذ إعلان ترشحه لرئاسة أمريكا، وبعدها هدد روحاني بإغلاق مضيق هرمز، وهذا المضيق يمر من خلاله 40% من حجم الطاقة في العالم، إضافة إلى سيطرة إيران على باب المندب في اليمن من خلال الحوثيين.

وتابع: "عندما هددت إيران، قامت أمريكا بعمل حشد عسكري كبير في المنطقة لتحذير إيران، ولذلك قامت إيران بعمليات تخربيبة لسفن أمام الإمارات وعمان".

وواصل: "التفجيرات للسفن كانت تحت سطح المياه واتعملت التفجيرات على السفن بحيث لا تغرق ولا تنفجر ولا يحدث تسرب في المنطقة لكن كانت قرصة ودن لأمريكا".