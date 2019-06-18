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الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 06:08 ص

نصائح هامة للتخلص من الرؤوس السوداء

نصائح هامة للتخلص
مرام سعيد
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البثور هي واحدة من أكثر أشكال حب الشباب شيوعًا، ويعتبر الأشخاص ذوي البشرة الدهنية أكثر عرضة للرؤوس السوداء، وقد قام موقع Healthline بتقديم نصائح حول كيفية التخلص من الرؤوس السوداء وهي:

١. تجنب استخدام شرائط المسام
على الرغم من أن شرائح وأقنعة المسام قد تساعد في إزالة الرؤؤس من المسام، إلا أنها يمكن أن تزيل العناصر التي تساعد بشرتك بالفعل، وهذا يشمل الزيوت الطبيعية وبصيلات الشعر، وقد تؤدي إزالة جميع هذه العناصر إلى جفاف بشرتك وتهيجها، وعند حدوث تهيج، قد تدخل الغدد الدهنية في وضع البقاء على قيد الحياة وتنتج المزيد من الزيت - مما ينتج عنه مزيد من الرؤوس السوداء.

2. لا تضيع وقتك على البنزويل بيروكسايد
عندما يتعلق الأمر بمعالجة بقعة حب الشباب دون وصفة طبية، من المحتمل أن تجد أن العديد من المنتجات تحتوي على بيروكسيد البنزويل، المشكلة هي أن البنزويل بيروكسايد لا يعمل مع جميع أنواع حب الشباب.

يعمل البنزويل بيروكسايد عن طريق الحد من التورم، والذي يعد علامة رئيسية لحب الشباب الالتهاب، وهذا يشمل الخراجات والبثرات، ويمكن أيضا التخلص من البكتيريا الكامنة في بثرة، ومع ذلك، فإن الرؤوس السوداء لا تعتبر التهابية، ولا تسببها البكتيريا، لذلك فإن المنتجات التي تحتوي على البنزويل بيروكسايد لن تكون جيدة.

٣. تطهير مع حمض الساليسيليك
بدلًا من البنزويل بيروكسايد، ابحث عن منتجات OTC التي تحتوي على حمض الساليسيليك، لأنه العنصر المفضل للرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء لأنه يزيل الرؤوس التي تسد المسام، لذلك حاول استخدام منظف يحتوي على حمض الساليسيليك مرة واحدة يوميًا فقط في الليل.

٤. استخدام أقنعة الفحم
تعمل أقنعة الفحم في أعماق الجلد لسحب الزيت وخلايا الجلد الميتة والشوائب الأخرى، وتستخدم مرة واحدة أسبوعيًا.

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