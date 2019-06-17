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الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:48 م

محافظ الإسكندرية يتفقد التجهيزات النهائية بحديقة الإسعاف استعدادًا لافتتاحها

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية
dostor.org/2674222

تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، التجهيزات والتشطيبات النهائية التي تمت في حديقة الإسعاف للوقوف على جميع الأعمال بها استعدادًا لافتتاحها خلال الأيام القادمة؛ وكذلك تفقد أعمال الانتهاء من رفع كفاءة المنطقة المحيطة باستاد الإسكندرية في إطار استعدادات استضافة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخلال التفقد، أكد محافظ الإسكندرية أن أعمال تطوير الحديقة وإعادة رونقها بهذا الشكل الجمالي راعي فيه البعد التراثي لإستاد الإسكندرية، مع الحفاظ على هويتها لجعلها نموذجًا جيدًا يحتذى به في الحدائق الأخرى على مستوى الثغر، لافتًا إلى أنه تم وضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير التي تمت بالحديقة.

وأوضح قنصوه أن أعمال تطوير الحديقة استهدف زيادة المسطح الأخضر عن الوضع الحالي مع الحفاظ علي جميع أشجار النخيل بعد تهذيبها وتنسيقها، وتغيير شبكة الكهرباء والإضاءة بالكامل، بالإضافة إلي تغيير شبكة المياه لتغذية الحديقة، وإعادة تشغيل النافورة المعطلة، وتركيب بردورة جديدة وفقًا للكود العالمي، وإنشاء عدد من أماكن الجلوس للمواطنين، بالإضافة إلى تأمين الحديقة من خلال شركة متخصصة للأمن.

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