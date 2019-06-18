القاهرة : الثلاثاء 18 يونيو 2019
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اقتصاد
الثلاثاء 18/يونيو/2019 - 02:36 ص

أسعار الجبس اليوم.. "القومية" بـ879 جنيهًا للطن

أسعار الجبس اليوم..
هويدا سعيد - أسماء إبراهيم
dostor.org/2674221

استقرت أسعار الجبس، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر جبس "القومية" 879 جنيهًا للطن، و"البلاح" 818 جنيهًا للطن، و"الدولية" 740 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس "المعمار" 787 جنيهًا للطن، و"مصر سيناء" 766 جنيهًا للطن.

وسجل جبس "أكسبريس" 822 جنيهًا للطن، و"السويس" 804 جنيهات للطن، بينما سجل جبس "سيناء" 905 جنيهات للطن.

وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل علي توفير المعروض من السلع والمنتجات.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع.

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