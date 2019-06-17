تأهل الصين وإسبانيا إلى ثمن نهائي مونديال السيدات بتعادل سلبي

تأهلت الصين وإسبانيا إلى دور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم للسيدات بتعادلهما سلبيًا الإثنين عقب فوز ألمانيا 4-صفر على جنوب إفريقيا في المباراة الأخرى بالمجموعة الثانية.



وتأهلت ألمانيا إلى الدور الثاني في صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات بينما حلت إسبانيا ثانية بأربع نقاط.



وحصدت الصين أربع نقاط أيضًا لكنها حلت ثالثة بفارق هدف واحد لتتأهل للدور الثاني كأحد أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في الدور الأول.



هيمنت إسبانيا على الشوط الأول بتسع محاولات على المرمى بينما أخفقت الصين في إرسال تسديدة واحدة نحو مرمى الفريق الأوروبي.



لكن دفاع الصين ظل صامدًا واعتمد الفريق على الهجمات المرتدة باتباع طريقة 4-4-2 للعب، إذ هددت وانغ شانشان ووانغ شوانغ مرمى إسبانيا.



وغادرت وانغ شانشان الملعب في الشوط الثاني بسبب الإصابة وشاركت بدلًا منها لي يانج بينما واصلت إسبانيا إهدار الفرص.



وسنحت فرصة رائعة لناهيكاري جارسيا لوضع إسبانيا في المقدمة لكن تسديدتها من داخل منطقة الجزاء أخطأت المرمى، ما أحبط مدربها خورخي فيلدا.



وستلتقي إسبانيا مع حاملة اللقب الولايات المتحدة أو السويد في الدور المقبل بينما ينبغي على الصين الانتظار لحين معرفة منافسها المقبل.