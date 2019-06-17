"القوى العاملة" تعلن عن 3000 فرصة عمل جديدة براتب 2000 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 3000 فرصة عمل جديدة، وذلك للعمل بإحدى شركات الضفائر الكهربائية اليابانية، إحدى شركات القطاع الخاص، وذلك براتب يصل إلى 2000 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 3000 عامل إنتاج، حيث حددت الشركة قبول طلبات المتقدمين الحاصلين على أي مؤهل، وذلك من الجنسين، على أن ألا يزيد عمر المتقدم لتلك الوظائف عن 35 سنة.



كما حددت الشركة، راتب للمقبولين بتلك الوظائف 1638 جنيه، وهذا بالإضافة إلى 400 جنيه حوافز.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01000441209، والتواصل مع المدير المسئول أحمد سلامة، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الصناعية السادسة.