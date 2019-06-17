ليون يحدد سعر بيع نجمه لتوتنهام

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تحديد نادي أولمبيك ليون سعر بيع نجمه الفرنسي تانجوي ندومبيلي لتوتنهام الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن مسئولي ليون أبلغوا نظراءهم في توتنهام برغبتهم في الحصول على 63 مليون جنيه إسترليني لبيع ندومبيلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وأشارت الشبكة إلى أن المفاوضات مستمرة في الفترة الحالية بين الناديين حول إتمام الصفقة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق حتى الآن.



وانضم ندومبيلي (22 عاما) لليون في صيف عام 2018 قادما من أميان الفرنسي مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني، بعقد حتى صيف عام 2023.



ويعتبر نجم ليون من أبرز المواهب التي تخطط العديد من الأندية الكبرى؛ للتعاقد معهم أبرزها مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان.



وشارك ندومبيلي في 49 مباراة مع أولمبيك ليون بكل البطولات بالموسم المنصرم، حيث سجل 3 أهداف وصنع 8 أهداف.