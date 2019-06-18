أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18 يونيو 2019

تراجعت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، الموافق 18 يونيو2019، جنيهًا واحدًا للجرام مقارنة بأسعار أمس.



ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارًا إلى 631 جنيه بعد أن كان 632.85 جنيه أمس، وبلغ سعر جرام عيار 24 نحو 722.2 جنيه في تعاملات اليوم مقارنة بـ723.25 جنيه أمس، بينما سجل سعر عيار 18 نحو 541.65 جنيه بعد أن كان 542.45 جنيه أمس.



وسجل عيار 14 نحو 421.3 جنيه مقابل 421.9 جنيه أمس بفارق 60 قرشًا.



وأرجع ناجي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، السبب إلى تراجع الأسعار العالمية للذهب نحو 7 دولارات، حيث انخفضت من سعر الأوقية العالمية من 1341 دولارًا إلى 1334 دولارًا، وهو ما انعكس على سعر الذهب فى مصر.