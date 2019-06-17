قافلة جامعة جنوب الوادي الطبية تعالج 321 مواطنًا بمرسى علم

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي، قافلة طبية إلى مدينة مرسى علم في الفترة من 17-18 يونيو الجاري تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وصرح الدكتور يوسف غرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأن اليوم الأول للقافلة شهد فحص وتقديم العلاج المجاني لعدد 321 مواطنًا من أهالي المنطقة بواقع 60 حالة باطنة وتحويل حالتين للمستشفيات الجامعية، وكذلك عدد 35 حالة أنف وأذن وحنجرة وعدد 90 حالة عظام وعدد 50 حالة رمد وعدد 21 حالة مخ وأعصاب وتحويل حالتين للمستشفيات الجامعية و65 حالة أطفال، هذا وسوف يستمر عمل القافلة في منطقة مرسى علم حتى يوم الغد.

