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الإثنين 17/يونيو/2019 - 09:33 م

الصفدي: الأردن دُعي لحضور ورشة المنامة وندرس قرارنا

وزير الخارجية الأردني،
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي
dostor.org/2674183

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن بلاده مدعوة لحضور ورشة العمل في البحرين، موضحًا أن الأردن لم يتخذ قراره بعد بشأن المشاركة أم لا.

وقال الصفدي، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "حضور ورشة البحرين لا يعني موقف الأردن من حل أزمة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ونحن موقفنا لم يتغير ودعمنا لحقوق الشعب الفلسطيني لم يتغير، وإذا ذهبنا للمنامة سنذهب لنقول موقفنا هذا بوضوح".

وأضاف الصفدي: "نحن مدعوون لحضور ورشة المنامة للاستماع... وندرس قرار حضورنا للورشة أم لا".

وأوضح وزير الخارجية الأردني: "إذا حضرنا نذهب لنعبر عن نهجنا الدائم.. وإذا طرح شيء لا نقبله سنقول لا صارخة، وإذا طرح شيء إيجابي سنتعامل معه وأي شيء يطرح عليه أن يكون ضمن حل الدولتين".

وتستعد الولايات المتحدة، الداعم الأكبر لإسرائيل في الساحة الدولية، لتنظيم ورشة العمل الاقتصادية "السلام من أجل الازدهار" في البحرين، يومي 25 و26 يونيو، التي من المتوقع أن تركز على الاستثمار في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر هذه الورشة الخطوة الأولى في إطار خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم "صفقة القرن" والمرفوضة بشدة من قبل الأطراف الفلسطينية، لا سيما في ظل قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المقصية للجانب الفلسطيني، وعلى رأسها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

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