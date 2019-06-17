ساسي يقود تشكيل تونس أمام بوروندي

أعلن الفرنسي آلان جيريس مدرب منتخب تونس، التشكيل الأساسي الذي سيخوض به "نسور قرطاج" المواجهة الودية التي ستجمعهم مساء الإثنين ببوروندي.



وشهد التشكيل الدفع بفرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك أساسيا بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة التي تعرض لها على مستوى كاحل القدم، والتي أبعدته عن الميادين لفترة قاربت الشهرين.



وكان اللاعب الأسبق للنصر السعودي شارك الثلاثاء الماضي لفترة 13 دقيقة خلال المباراة الودية التي جمعت منتخب تونس بنظيره الكرواتي، وصيف بطل العالم.



ويبحث جيريس من خلال التعويل على ساسي تمكينه من وقت لعب كاف يمكنه من استعاد أفضل مستوياته البدنية والفنية قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا.



يذكر أن منتخب تونس سيفتتح مشواره في المسابقة القارية الإثنين القادم بمواجهة منتخب أنجولا، ضمن منافسات المجموعة الخامسة.