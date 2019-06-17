تشيلسي يرفض رحيل ويليان إلى عملاقي إسبانيا

رفضت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي رحيل البرازيلي ويليان، جناح الفريق، إلى برشلونة أو أتلتيكو مدريد الإسبانيين خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



وكان برشلونة حاول ضم ويليان أكثر من مرة سابقة، لكن تمسك إدارة البلوز به حال دون ذلك، في الوقت الذي يسعى فيه أتلتيكو مدريد لتعويض رحيل نجمه الفرنسي أنطوان جريزمان.



شبكة "سكاي سبورتس" إنجلترا أكدت أن كلا من برشلونة وأتلتيكو مدريد حاولا ضم ويليان مؤخرًا، لكن تشيلسي تمسك بلاعبه ورفض عرضين بقيمة 35 مليون يورو من الناديين.



وأضافت الشبكة أن إدارة "البلوز" تسعى للحفاظ على نجوم الفريق، خاصة بعد رحيل البلجيكي إيدين هازارد إلى ريال مدريد، والعقوبة المفروضة على النادي بحرمانه من التعاقدات لمدة عام واحد.



ويعد ويليان (30 عاما) عنصرا أساسيا في تشكيلة تشيلسي، وعلى مدار الموسم الماضي شارك في 56 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 14 هدفا.