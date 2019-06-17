القوات الجوية البريطانية تعترض طائرات روسية

أعلنت القوات الجوية الملكية البريطانية اليوم، أن اثنتين من طائراتها المنتشرة في دولة إستونيا اعترضتا لمرتين خلال الأيام القليلة الماضية طائرات روسية.



ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم عن القوات الجوية البريطانية قولها إن الحادثتين ترفع العدد الإجمالي لاعتراض طائرات روسية إلى 8 مرات، منذ أن تولت هذه القوات البريطانية مهمتها في منطقة بحر البلطيق في شهر مايو الماضي.



وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت مؤخرًا أن أسطولها في بحر البلطيق يراقب التدريبات العسكرية لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" في منطقة البلطيق.

