عرض صيني مغري لمولر

تلقي توماس مولر نجم بايرن ميونيخ الألماني عرضا مغريا من نادي صيني للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن مولر تلقى عرضا مغريا للانتقال لأحد الأندية الصينية في الميركاتو الصيفي الحالي، يحصل خلاله على راتب يبلغ 25 مليون يورو خلال موسم واحد.



وأشارت المجلة أنه لا يوجد بسبب لانضمام مولر للدوري الصيني في الفترة الحالية، وأن اللاعب لديه بعض الخطط للبقاء مع بايرن ميونيخ في الموسم المقبل.



ويمتد عقد مولر (29 عاما) مع بايرن ميونيخ حتى صيف عام 2021، وقد توج بـ21 لقبا مع النادي البافاري.



وشارك توماس مولر في 45 مباراة بالموسم المنقضي بكل البطولات، وقد سجل 9 أهداف وصنع 16 هدفا.