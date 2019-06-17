رسميا.. اتحاد كلباء يضم مهاجم الفجيرة

أعلن نادي اتحاد كلباء الإماراتي تعاقده مع المهاجم إبراهيم سرحان قادمًا من نادي الفجيرة.



ونشر الحساب الرسمي لنادي "اتحاد كلباء" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة لاعبه الجديد يحمل قميص النمور، بعد توقيع العقد رسميًا.



ويستمر إبراهيم سرحان بين صفوف نمور الإمارات حتى صيف 2021، ليظهر الموسمين المقبلين بقميص اتحاد كلباء.



اتحاد كلباء أنهى الموسم الماضي في المركز الحادي عشر برصيد 25 نقطة، بعد أن هرب من منطقة الهبوط مبكرًا.