محمد الباز لـ"المصريين": لا تنسوا جرائم الإخوان

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن محمد مرسي العياط لم يكن يوما على حق هو أو جماعته، مشيرا إلى أنه مات وهو يحاكم في قضية تخابر ضد البلد.

وأضاف الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "مرسي مات في قفص المحكمة، وكأن الله أراد أن يحرمه من أن يتحول موته إلى أسطورة، فمات أمام الناس كلها، مفيش سيناريوهات هتترسم، ولن يقول أحد إن موته غير طبيعي".

وتابع: "الناس كانت متخيلة بعد ما الإخوان ومرسي يتركوا السلطة لن يتم سجنهم ولا تشريدهم، وأنهم سيظلوا حزب سياسي يمارس السياسة، بدليل أن المجلس العسكري وقتها دعا الدكتور محمد سعد الكتاتني للحضور في بيان 3 يوليو، ولكن جماعة الإخوان رفضت الطرح وأصرت على أن تعلن الحرب على الشعب المصري الذي خرج لعزل مرسي".

وواصل: "الجماعة فرضت عليك الحرب والمعركة ولو تراجعت خطوة هتقطع رقبتك، لذلك لا يمكن أن نتعاطف مع هؤلاء، فهؤلاء تجبروا على الله، وعصام العريان قال مبارك مش هيخرج من السجن إلا على القبر، فبلاش ننجرف وننسى جرائم الإخوان وما فعلته في حق الشعب المصري".