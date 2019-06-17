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الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:20 م

نادي الشمس يقدم فيديو كليب لدعم بطولة كأس الأمم الأفريقية (صور)

نادي الشمس يقدم فيديو
حسن أمين
dostor.org/2674078

اتفق مجلس إدارة نادي الشمس الرياضي برئاسة الإعلامي أسامة أبو زيد، مع المطرب الشاب محمود شرقاوي لتقديم عمل غنائي مصور لدعم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

الأغنية من كلمات عادل عبد الله، وألحان إسلام غلاب، وتوزيع موسيقي كريم عادل، والكليب من إخراج ماجد مختار، وتم تصويرها وسط أبناء النادي تحت إشراف مدير النادي تامر علي.

ومن المقرر أن يستضيف استاد نادي الشمس خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، تدريبات منتخب ساحل العاج والذي يلعب في المجموعة الرابعة بجانب المغرب وجنوب إفريقيا وناميبيا على استاد السلام بالقاهرة.

وحرص الصحفي والإعلامي أسامة أبو زيد رئيس مجلس الإدارة لأن يكون للنادي دورًا في بطولة الأمم، وكذلك الاستفادة بتطوير الاستاد بتكلفة أكثر من 50 مليون جنيه دون تكلفة خزينة النادي جنيهًا واحدًا، إذ تم عمل صيانة جذرية في جميع جوانب الاستاد بتغيير الأرضية وغرف خلع الملابس والجيم والحمامات والطرقات ومدرجات الجمهور والمقصورة الرئيسية والإضاءة الشاملة.

نادي الشمس يقدم فيديو كليب لدعم بطولة كأس الأمم الأفريقية (صور)
نادي الشمس يقدم فيديو كليب لدعم بطولة كأس الأمم الأفريقية (صور)
نادي الشمس يقدم فيديو كليب لدعم بطولة كأس الأمم الأفريقية (صور)
نادي الشمس يقدم فيديو كليب لدعم بطولة كأس الأمم الأفريقية (صور)
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