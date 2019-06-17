الجيش اليمني يضرب مواقع تجمعات الميلشيا وسط اليمن

دكت قوات الجيش اليمني بالمدفعية الثقيلة، اليوم، مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد.



وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت"، إن قوات الجيش كثفت قصفها المدفعي على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي في منطقة اليسبيل والخدر السود بجبهة قانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميلشيا الحوثي.

