الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:06 م
الجيش اليمني يضرب مواقع تجمعات الميلشيا وسط اليمن
dostor.org/2674054
دكت قوات الجيش اليمني بالمدفعية الثقيلة، اليوم، مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي في محافظة البيضاء وسط البلاد.
وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت"، إن قوات الجيش كثفت قصفها المدفعي على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي في منطقة اليسبيل والخدر السود بجبهة قانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميلشيا الحوثي.
وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت"، إن قوات الجيش كثفت قصفها المدفعي على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي في منطقة اليسبيل والخدر السود بجبهة قانية، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من عناصر ميلشيا الحوثي.