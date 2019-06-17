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الإثنين 17/يونيو/2019 - 08:06 م

غدا.. كارمن سليمان على المسرح المكشوف بمهرجان الأوبرا

كارمن سليمان
كارمن سليمان
حسن أمين
dostor.org/2674053

تحيي المطربة كارمن سليمان مساء غدًا الثلاثاء حفلا غنائيا كبيرا، ضمن فاعليات المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، على المسرح المكشوف.

ويتضمن البرنامج باقة مختارة من مؤلفات الطرب العربى الى بجانب مجموعة متنوعة من أعمالها الخاصة منها "حضن دافى، الليلة، يا ناسينى أنا فاكرك، انا قد كلامي، ربنا يخليك لقلبي، لما تشوفك عيني، قلبي يدق، مجنون رسمي، هاتها فيا، حاجه مش عجباني، حاسة بسعادة".

وأطلق المهرجان الصيفي يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو وافتتح المهرجان فرقة مسار إجباري، وأحيا كما أحيا كل من المطرب علي الحجار، وتامر عاشور، وفريق وسط البلد، وفرقة تكسير شرقي، وهشام خرما، فاعليات المهرجان، ومن المقرر أن يحيي بعد غد المطرب محمد الشرنوبي حفلا غنائيا على نفس المسرح، لتختتم المهرجان المطربة نسمة محجوب يوم الخميس المقبل.

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