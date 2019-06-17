وزير التجارة البيلاروسي: زيارة السيسي ستعطي دفعة كبيرة للتعاون

أكد فلاديمير كولتوفيتش وزير التجارة البيلاروسي، أن بلاده تولى أهمية كبيرة لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لبلاده، وتأمل أن تعطي تلك الزيارة دفعة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين.

وقال الوزير البيلاروسي في تصريحات صحفية مساء اليوم، إنه خلال عامين من زيارة الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو لمصر عام ٢٠١٧، تم عقد ١٢٠ لقاء على مستوى الوزراء والخبراء في البلدين، مشيرا إلى أنه تحقق الكثير من النتائج الإيجابية خلال تلك اللقاءات وتمخض عنها زيادة التبادل التجاري بين البلدين بنسبة ١٠٠%.



وأضاف أن المنتدى الاقتصادي الذي عقد اليوم بين مسئولي البلدين بحضور الرئيس السيسي لم يتناول فقط توسيع مجال الاستيراد والتصدير بين البلدين بل امتد إلى الحديث عن الإنتاج المشترك، وإقامة شركات مشتركة على الأراضي المصرية، مشيرا إلى انه خلال العامين الماضيين تم إنشاء ٧ شركات مشتركة تنتج منتجات في مجال صناعة المعدات والآلات الزراعية والجرارات.



وأشار إلى أن الحوار خلال المنتدى تطرق أيضا إلى إنشاء شركات تنتح منتجات على الأراضي المصرية ليعاد تصديرها للخارج مرة أخرى، إلى جانب العمل على توسيع التعاون أيضا في مجال الثقافة والشئون الإنسانية والسياحة.

وحول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي من المقرر أن يتم التوقيع عليها غدا الثلاثاء، أكد وزير التجارة البيلاروسي أنه بصفته سيوقع على اتفاقيتين بما في ذلك التوقيع على خارطة الطريق للفترة من ٢٠١٩ إلى ٢٠٢٠ تحدد من كافة الاتجاهات مجالات التعاون المشترك بين البلدين، مشيرا إلى أنها تعد واحدة من أهم الاتفاقيات التي سيتم التوقيع عليها.