اتفاقية تعاون بين اﻹسكندرية وإقليم جنوب بروفونس بفرنسا

وقَّع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، ورينو موزولييه رئيس إقليم جنوب بروفونس ألب كوت دازور بفرنسا، اليوم، تجديد اتفاقية التعاون التي تم توقيعها عام 2002 بين الإقليم ومحافظة الإسكندرية؛ تأكيدا على استمرار الرغبة في التعاون بين الجانبين.

وحضر التوقيع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية.

وفي إطار اتفاقية التعاون، وقَّع محافظ الإسكندرية، ورئيس إقليم جنوب بروفونس ألب كوت دازور، ونائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، خطاب نوايا للتعاون بين الإقليم والمحافظة في قطاعات مختلفة للتدريب المهني وفقا لمجالات المهن الواعدة، وتنمية العلاقات المؤسسية وتسهيل التبادلات وتحديد برامج عمل قابلة للتطوير بين الجهات الفاعلة في المحافظة والإقليم.

على صعيد آخر، قام الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية بتوقيع اتفاقية إطارية مع جامعة (إكس مارساي) للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، ويتبع هذه الاتفاقية دراسة لإبرام عدة اتفاقيات أخرى مع كليات الحقوق والآداب والتجارة ودراسات الاقتصاد والعلوم السياسية والفنون الجميلة.

وشهد التوقيع السيدة چانينا ايريرا قنصل عام فرنسا باﻹسكندرية، والوفد الفرنسي المرافق، والدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، وأيمن بدوي رئيس الغرفة التجارية والصناعية الفرنسية.