رئيس المجلس العسكري السوداني يعود للخرطوم بعد زيارة تشاد

عاد الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، اليوم، إلى الخرطوم بعد زيارة قصيرة لدولة تشاد.



من جانبه، أوضح عبدالمنعم عثمان البيتي مدير الادارة العامة للشئون الافريقية بوزارة الخارجية أن البرهان عقد جولة مباحثات مطولة مع الرئيس التشادي إدريس ديبي تناولت مجمل الاوضاع في الاقليم والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وذلك وفق وكالة أنباء السودان "سونا".



وأكد البيتي أن الجانبين أكدا على خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن رئيس المجلس العسكري قدم تنويرًا لديبي حول تطورات الاوضاع على الساحة السودانية والجهود المبذولة لتحقيق التوافق بين القوى السياسية.



فيما أكد الرئيس التشادي دعمه لهذه الجهود متعهدًا بالعمل مع الاطراف الاقليمية والدولية لدعم مواقف السودان وإستقراره.

