رئيس وزراء بيلاروسيا يشيد بالإصلاح الاقتصادي المصري

أشاد رئيس وزراء بيلاروسيا، بخطوات إصلاح الاقتصاد المصري والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها.



جاء ذلك خلال لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال زيارته الرسمية لـ"مينسك" عاصمة بيلا روسيا.



وقالت رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى بيلاروسيا ستشهد مباحثات معمقة حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وذلك خلال لقائه المرتقب مع الرئيس البيلاروسي "ألكسندر لوكاشينكو"، وكذا مع كل من رئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب في بيلاروسيا، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤي بشأن مختلف القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.