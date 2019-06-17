قائد عسكري صيني يبحث مع رئيس أركان باكستان الأمن الإقليمي

بحث قائد القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني الجنرال هان ويغيو مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا، اليوم، الأمور المهنية، إلى جانب الأمور المتعلقة بالأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال لقاء قائد القوات البرية لجيش التحرير الشعبي الصيني الذي يزور باكستان حاليا، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني في مكتبه في المقر العام للجيش الباكستاني بمدينة راولبندي اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن جاويد باجوا جدد دعم الجيش الباكستاني الثابت لأمن وسلامة الممر الاقتصادي الباكستاني-الصيني.

من جانبه، ثمّن الجنرال الصيني إنجازات الجيش الباكستاني في القضاء على الإرهاب، وجهوده المتواصلة للاستقرار والسلام على الصعيد الإقليمي.