الخميس.. "ربيع مفتاح.. مسيرة عطاء وتجربة ثقافية" أمسية بالأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، والأديب يوسف القعيد مقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة، أمسية ثقافية في محبة وتكريم الأديب الراحل ربيع مفتاح، تبدأ في تمام السادسة من مساء الخميس الموافق 27 يونيو 2019 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة، وتديرها الدكتورة عزة بدر.



يشارك في الأمسية عدد كبير من محبي وتلامذة ورفقاء درب الأديب الراحل من بينهم: "أحمد طوسون، أحمد قرني، شوقي عبد الحميد، محمد قطب، منى رجب، نبيل عبد الحميد".