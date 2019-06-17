التحالف العربي يشن غارات جوية ضد الحوثيين في شمالي غرب اليمن

قصفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.



وقال الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" إن القصف استهدف بعدد من الغارات، تجمعات المليشيا في منطقة "برمان"، شمالي مديرية عبس؛ مما أدى إلى مصرع وجرح عدد من عناصرها.



واستهدفت مقاتلات التحالف موقعا لتمركز المليشيا، في إحدى المزارع شمالي المديرية ذاتها، وتجمعا لمليشيا في منطقة "المغافلة" غربي مديرية حرض.



من ناحية أخرى، نفذت قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية، اليوم، عملية نوعية استهدفت طاقما قتاليا لميلشيا الحوثي في منطقة حبيل العبدي شمال مدينة الفاخر جنوب البلاد.



واستخدمت قوات الجيش في عملية الاستهداف صاروخ موجه - حسبما ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"- طال الطقم أثناء تحركه صوب مواقع الميلشيا؛ مما أسفر عن تدمير الطقم، ومصرع كل من كانوا على متنه من عناصر ميلشيا الحوثي.