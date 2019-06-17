3 لاعبين يشاركون في بطولة إيرلندا للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات

ينافس 3 لاعبين من المنتخب الوطني للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات الخاصة في بطولة إيرلندا الدولية خلال الفترة من 17 حتى 23 يونيو الجاري، والتي تعد إحدى المحطات المؤهلة لدورة الألعاب البارلمبية (طوكيو 2020).

وأعلن اتحاد الريشة الطائرة برئاسة هشام التهامي قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة التي تنطلق مساء اليوم، والتي شهدت استبعاد لاعب واحد من القائمة المبدئية التي سبق الإعلان عنها، حيث استقر الجهاز الفني للمنتخب على اللاعب طارق عباس واللاعبتين ياسمينا عيسى وشيماء سامي لتمثيل مصر في البطولة بينما تم استبعاد اللاعب أحمد مجدي.

وكان المنتخب الأول للريشة الطائرة حصد ميداليتين في بطولة موريشيوس الدولية، والتي أقيمت خلال الفترة من 13 إلى 16 يونيو الجاري، حيث حصل زوجي الرجال المكون من اللاعبين أحمد صلاح وأدهم حاتم على المركز الثاني في منافسات زوجي الرجال وحصل الزوجي المختلط المكون من اللاعب أدهم حاتم واللاعبة ضحى هاني على المركز الثالث في بداية مشوار التأهل لأوليمبياد (طوكيو 2020).