جنايات المنيا تقضي بإعدام سباك قتل زوجته ووالدها بسبب خلافات أسرية

قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين مصطفى عبدالواحد ووائل شعبان وأمانة سر امجد سمير ومحمد مصطفى هارون، بإعدام سباك شنقا لقتله زوجته ووالدها بمركز سما لوط في القضية رقم 2771 لسنة 2017 كلى شمال المنيا.



وأكد مصدر قضائي أن المحكمة قضت بإعدام هاني يونان اسحق 40 سنة شنقا، ويعمل "سباك" ومقيم بمعصرة سما لوط شمال محافظة المنيا في الواقعة التي تعود إلى يوم 11 ابريل 2017 لقتله زوجته نيفين نبيل فوزي ووالدها بواسطة خنجر لوجود خلافات عائلية وأسرية بين المتهم والمجني عليهما، على إثره قام المتهم بحمل خنجر وتوجه إلى منزل المجني عليه نبيل فوزي وطعنه عدة طعنات في البطن والصدر أودت بحياته على الفور، ثم قام بطعن زوجته ابنة المجني عليه والدها بذات السكين مما أحدث إصابات خطيرة لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصولها للمستشفى.



واستندت المحكمة إلى تحريات المباحث وأقوال الشهود وتقرير الصفة التشريحية، والتي أكدت وفاة المجني عليهما بذات الآلة الحادة التي ضبطت بحوزة المتهم.



وكان المستشار أسامة عبدالمنعم لمحامى العام لنيابات شمال المنيا قد أحال المتهم إلى المحاكمة الجنائية في 17 ديسمبر 2017 وشمل أمر الإحالة أن المتهم عقد النية والعزم على قتل زوجته ووالدها وحيازة أسلحة بيضاء وقتل شخصين، بما يخالف القوانين والتشريعات وقد أحالت المحكمة أوراق المتهم الشهر الماضي إلى مفتى الجمهورية، وأيدت المحكمة رأى الإفتاء بإعدام المتهم شنقا حتى الموت.