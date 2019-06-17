"الوفد" يستنكر تطاول صبحي منصور على الصحابة

استنكر حزب الوفد في بيان له اليوم، ما صدر عن الباحث أحمد صبحي منصور، من تطاول على الصحابة ونعتهم بأوصاف لا تليق بهم، كالنفاق واتهامهم بالجاسوسية لصالح أعداء النبي.



وأضاف البيان أن ما صدر عن الباحث المصري أفكار شاذة وتعد نوعًا من التطرف لإثارة الفتن.



وقال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب، والمتحدث الرسمي، إن الشعب المصري يتميز بالتدين الوسطي الذي يجل ويحترم أصحاب رسول الله، صلي الله عليه وسلم، ويرفض التطرف والمغالاة في أي اتجاه.



وأضاف "الهضيبي" أن ما صدر من صبحي منصور يستلزم الرد الحازم من الأزهر الشريف، لإبطال أكاذيبه وإجهاض محاولته تطويع آيات القرآن الكريم على هوى منه، حيث استدل على سبه الخلفاء الراشدين بآية من كتاب الله في نص حديثة للقناة القرية قائلًا: "السياسة ما دخلت في شيء إلا أفسدته، يعني شوف خلي بالك، الجماعة اللي هم مردوا على النفاق، ربنا قال ’وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ۖ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ ۖ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ دول إلي هم تولوا الخلافة..".