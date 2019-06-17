"الصحة العالمية" تفتتح محطة طاقة شمسية بمستشفى ناصر في قطاع غزة

افتتحت منظمة الصحة العالمية- بتمويل من الحكومة اليابانية- محطة طاقة شمسية مثبتة في مستشفى ناصر في قطاع غزة.



وأضحت المنظمة- في بيان اليوم الإثنين- أن المحطة ستعمل كمصدر للطاقة البديلة وتسهم في تقليل اعتماد المستشفى على الوقود المتبرع به لمولدات الطوارئ إضافة إلى دعم الإدارات الحيوية التي توفر التدخلات المنقذة للحياة.



وأشارت إلى أن المحطة التي تبلغ طاقتها 250 كليووات من المتوقع أن تنتج 420 مليون وات من الطاقة النظيفة وتوفر حوالي 166 ألف لتر من الوقود وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 185 طنًا، كما أنها ستحسن من تقديم الخدمات الصحية الأساسية لحوالي 19 ألف شخص شهريًا.