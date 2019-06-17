القاهرة : الإثنين 17 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
08:34 م

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام
11:06 ص

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام
10:15 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول
06:51 م

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

06:49 م

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك
04:02 م

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"
08:43 م

عز يستأنف «العارف».. إمام يواصل «لص بغداد».. وصدام بين تامر والرقابة
مصر
الإثنين 17/يونيو/2019 - 06:28 م

"الصحة العالمية" تفتتح محطة طاقة شمسية بمستشفى ناصر في قطاع غزة

الصحة العالمية تفتتح
وكالات
dostor.org/2673928

افتتحت منظمة الصحة العالمية- بتمويل من الحكومة اليابانية- محطة طاقة شمسية مثبتة في مستشفى ناصر في قطاع غزة.

وأضحت المنظمة- في بيان اليوم الإثنين- أن المحطة ستعمل كمصدر للطاقة البديلة وتسهم في تقليل اعتماد المستشفى على الوقود المتبرع به لمولدات الطوارئ إضافة إلى دعم الإدارات الحيوية التي توفر التدخلات المنقذة للحياة.

وأشارت إلى أن المحطة التي تبلغ طاقتها 250 كليووات من المتوقع أن تنتج 420 مليون وات من الطاقة النظيفة وتوفر حوالي 166 ألف لتر من الوقود وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 185 طنًا، كما أنها ستحسن من تقديم الخدمات الصحية الأساسية لحوالي 19 ألف شخص شهريًا.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعات

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول

منذ يوم

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات

منذ يومين

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الاستاتيكا" المتداول

منذ 5 أيام

تداول أجزاء من امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية عبر السوشيال ميديا

منذ اسبوع

8 معلومات يجب معرفتها قبل طلب تأشيرة إلكترونية

منذ اسبوع

فاكسيرا: توفير 8 تطعيمات فى فرع مطار القاهرة الدولي

الآن

رسميًا.. الأعلى للإعلام يستدعي "ميدو" للتحقيق معه

السيسي يلتقي كبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات البيلاروسية

السيسي يستقبل رئيس وزراء بيلاروسيا بمقر إقامته بمينسك

تقرير أمريكي: مصر تساعد في إنعاش سوق الحفارات العالمي

ads
ads
الأكثر قراءة

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

ألبومات الصور

خروج طلاب الثانوية العامة العلمي بعد انتهاء امتحان الديناميكا

القوى الوطنية الليبية تدعم القوات المسلحة لمحاربة الإرهاب

مصر وغينيا الشوط الثانى

مصر وغينيا الشوط الأول

رياضة

3 لاعبين يشاركون في بطولة إيرلندا للريشة الطائرة لذوي الاحتياجات

الرباع أحمد سيد يتصدر التصنيف المؤهل لأولمبياد "طوكيو 2020"

نجوم "البريمييرليج" يهيمنون على تشكيلة "فرانس فوتبول" المثالية

نجم الساعة

تأسيس 6 شركات تكنولوجية باستثمارات تجاوزت الـ50 مليون جنيه

الأكثر قراءة

وفاة محمد مرسي العياط بعد إصابته بإغماء أثناء جلسة محاكمته بقضية التخابر

النائب العام يعلن تفاصيل وفاة محمد مرسي

عادل إمام يتحدث عن تفاصيل حالته الصحية

نموذج اجابة امتحان الأحياء للصف الثالث الثانوي 2019

الرئيس نيوز

الطب الشرعي يكشف على جثمان مرسي في "طرة"

النائب العام: "مرسي" حضر للمستشفى متوفيًا

التحفظ على كاميرات قاعة المحكمة.. بيان النائب العام بشأن وفاة محمد مرسي

"الوفد": كلام صبحي منصور في حق الصحابة "أفكار شاذة"

"مرسي" تحدث أمام المحكمة 20 دقيقة منفعلا.. ثم توفي

كشكول

جامعة القناة تدرس إنشاء صالة مغطاه ومدرجات

مجدي وكوك رئيسًا لمجلس قسم علوم الصحة الرياضية برياضية طنطا

اعتماد نتيجة كلية "العلوم الإسلامية" بجنوب سيناء

"شوقي" يعتمد نتيجة شهادة الدراسات التخصصية في تربية المكفوفين بنسبة 100%

ننشر رابط التقدم للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM

الأمصار

صلاح يرفض عرضين من ريال مدريد ويوفنتوس

"العزومات" تغرم زوجة نتنياهو 15 ألف دولار

الصين وطاجيكستان تؤكدان أهمية تعميق الشراكة الاستراتيجية

الكويت تطالب بتدابير لازمة لحماية الممرات المائية

"بوينج" تحذر الشركات المستخدمة لطائرة "دريملاينر بي 787"

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

وفاة وصيفة ملكة جمال لبنان بعد صراع مع المرض

اكتشاف مصل في سم العقارب "ينقذ" حياة الملايين

تطوير تقنية مميزة تمنع سرقة الهواتف من جيوب أصحابها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

معهد "معتمد" بالأطباء العرب ينظم يوم علمى مجانى لأطباء الأطفال

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎