بني سويف تحصل على المراكز الأولى في الملتقى الأول لمراكز شباب المدن

حصلت محافظة بني سويف على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في الملتقى الأول لمراكز شباب المدن تحت شعار (مراكزنا أحلى بينا) الذي أقيم خلال الفترة من 14 حتى 16 يونيو الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير بمحافظة الإسكندرية.



وحصل فريق جوالة مركز شباب ناصر على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة التفوق الكشفي للاتحاد العام لمراكز شباب المدن بالإسكندرية، وحصل مركز شباب العبور ضمن أفضل مركز شباب بالمحافظات على مستوى الجمهورية، وحصل مركز شباب صلاح سالم على المركز الأول في مجال الموسيقى النحاسية بقيادة المايسترو هاشم عثمان.



كما حصل الشاب أحمد مصطفى "مركز شباب مدينة ناصر" على المركز الأول في الغناء على مستوى الجمهورية للسنة الرابعة على التوالي وحصل فريق العزف الفردي لبني سويف كل من عبدالله الصياد وأحمد جلال على الأول والثاني عزف فردي على مستوى الجمهورية، وحصل مركز شباب العبور ومركز شباب مدينة ببا على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة أندية الفتاة.